10 Settembre 2026

Eurostat, i maltesi spendono di più per le vacanze

Anna Gaia Cavallo 10 Settembre 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I maltesi sono tra i cittadini dell’Unione europea che spendono di più per le vacanze, secondo i dati Eurostat relativi al 2024. I residenti di Malta hanno speso in media 131 euro per notte durante i viaggi turistici, collocando il Paese al quinto posto tra gli Stati membri dell’Ue inclusi nella graduatoria. La cifra è nettamente superiore alla media europea, pari a 97 euro per notte.

Al primo posto si è classificato il Lussemburgo, con una spesa media di 176 euro per notte, seguito dall’Austria con 170 euro. Terza la Svezia, con 140 euro, mentre l’Irlanda si è piazzata al quarto posto con 133 euro.

Malta segue al quinto posto con 131 euro. All’estremo opposto della classifica si trova la Grecia, i cui residenti hanno speso in media 47 euro per notte. Seguono la Repubblica Ceca con 55 euro, la Polonia con 57 euro e la Lituania con 59 euro.

I dati misurano la spesa sostenuta dai residenti durante i loro viaggi e non quella effettuata dai turisti stranieri che visitano ciascun Paese.

Le spese comprendono quanto versato prima o durante il viaggio per trasporti, alloggi, ristoranti e attività, mentre sono esclusi i beni durevoli e di valore.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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