Tunisia, Saied “Unificare posizione araba e rafforzarne il ruolo”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saied ha sottolineato la necessità di rafforzare e modernizzare l’azione araba comune, affinché i Paesi arabi possano avere una voce più forte sulla scena internazionale e un ruolo nella definizione delle decisioni globali. Saied ne ha parlato oggi a Tunisi durante un incontro con il nuovo segretario generale della Lega araba, Nabil Fahmy. Saied ha evidenziato l’importanza di sviluppare nuove modalità di cooperazione araba nei settori economico, della sicurezza e della ricerca scientifica, invitando inoltre i Paesi arabi a impegnarsi consapevolmente nella rivoluzione della comunicazione e nelle trasformazioni tecnologiche per rafforzare la propria presenza e capacità di influenza a livello internazionale.

Secondo il presidente tunisino, le profonde trasformazioni in corso nel mondo e le sfide comuni impongono maggiore solidarietà e un’azione collettiva, oltre all’aggiornamento dei meccanismi e delle istituzioni dell’azione araba comune. Saied ha inoltre sostenuto che sia arrivato il momento per i Paesi arabi di assumere l’iniziativa e contrastare i tentativi di divisione e frammentazione della regione, mettendo in guardia contro il rischio di nuove soluzioni imposte dall’esterno sul modello degli accordi Sykes-Picot. Nel corso dell’incontro, il presidente tunisino ha infine sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo dello Stato nazionale e di restituirgli pienamente la capacità di garantire ai cittadini dignità e prospettive, in particolare alle giovani generazioni.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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