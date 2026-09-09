“Obiettivo Tricolore” riparte nel segno di Alex Zanardi con la sesta edizione

ROMA (ITALPRESS) – Dal 20 settembre all’8 ottobre oltre 60 atleti paralimpici attraverseranno l’Italia per 1.900 chilometri e 22 tappe, passandosi un testimone simbolo di riscatto e speranza. Torna “Obiettivo Tricolore”, la grande staffetta ideata da Alex Zanardi, giunta alla sua sesta edizione e dedicata quest’anno al ricordo del campione, scomparso lo scorso 1° maggio, e al suo messaggio di inclusione sociale e promozione dello sport. Gli atleti di Obiettivo3, progetto di reclutamento e avviamento allo sport per persone con disabilità fondato da Zanardi nel 2017, percorreranno il Paese in handbike, bicicletta, carrozzina olimpica e di corsa. Il prologo si svolgerà il 20 settembre durante l’Ironman Italy Emilia-Romagna di Cervia, con il simbolico passaggio del testimone tra i paratleti impegnati nell’Ironman 70.3 e il primo staffettista. “Sono stato fortunato ad aver conosciuto Alex dal vivo e mi trasmetteva sempre una grande energia. Un evento del genere costruisce cultura, che è un qualcosa che va oltre leggi e regole”, le parole di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni. La partenza ufficiale è prevista il giorno successivo dal Fantini Club di Cervia. Il percorso attraverserà Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, fino all’arrivo dell’8 ottobre in piazza della Borsa a Trieste, nell’ambito della “Barcolana58 presented by Generali”.

Due le tappe challenge: la Brugnato-Gavi, lunga 182 chilometri e con 3.750 metri di dislivello attraverso i passi del Bracco, del Tomarlo e della Bocchetta, e la frazione di Udine, durante la quale gli atleti affronteranno il Monte Zoncolan dal versante di Ovaro. “L’idea di questa staffetta è stata fortemente voluta da Alex Zanardi. Ho seguito diverse tappe e mi fa piacere vedere che il progetto sia sempre più in crescita”, spiega la senatrice Giusy Versace. “Vogliamo avviare allo sport. A livello di risultati di alto livello c’è solo da proseguire, il resto è la carenza vera. Parliamo di due milioni e mezzo di disabili e abbiamo solo 30 mila tesserati. Società e associazioni, come quella di Alex e Bebe Vio, sono di fondamentale importanza ed è fondamentale che ci sia massima collaborazione con gli enti e i comitati regionali”, aggiunge Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip. In alcune località saranno allestiti villaggi sportivi aperti al pubblico, dove associazioni e atleti permetteranno ai partecipanti di conoscere e provare le discipline paralimpiche. In programma anche incontri dedicati alla cultura dello sport a Siena, Milano e Verona.

“Il primo pensiero va ad Alex (Zanardi, ndr), ha lasciato un segno e rimane diversamente presente tra noi e a sollecitare la nostra responsabilità. Vogliamo contribuire alla società e alla coesione, oltre la geografia. Grazie allo sport si scoprono nuove vite, non c’è solo chi parte con una certa condizione o dimensione ma c’è chi ci si ritrova”, afferma Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. Alla staffetta prenderanno parte numerosi testimonial, tra cui Francesca Fenocchio, oro paralimpico a Londra 2012 con Zanardi, Vittorio Podestà, Daniele Bennati, Elia Viviani, Veronica Yoko Plebani e Davide Cassani. Al loro fianco anche Daniel Fontana, Fabio Aru e Hervé Barmasse.

– foto mec/Italpress –

(ITALPRESS).

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