10 Settembre 2026

Us Open, Zverev è in semifinale e sfida Khachanov. Ko ai quarti Bolelli-Vavassori nel doppio

redazione 10 Settembre 2026
Zverev.jpg

IPA88341098 – Alexander Zverev of Germany celebrates his quarter-final victory against Botic van de Zandschulp of Netherlands during day 11 of the 2026 US Open Tennis Championships, Grand Slam tennis tournament on september 9, 2026 at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, Queens, New York, United States

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alexander Zverev viaggia sul velluto e vince in tre set il match dei quarti di finale del singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena sul cemento di Flushing Medaws, a New York. Il tedesco, numero 2 del mondo e testa di serie numero uno del seeding, si sbarazza facilmente dell’olandese Botic van de Zandschulp e si conferma il favorito per la vittoria finale. 6-2 7-5 6-1, in due ore e 18 minuti di gioco, il punteggio in favore di Zverev, che diventa il nono giocatore nell’Era Open a raggiungere la semifinale in tutti e quattro i Major nella stessa stagione.

Il 29enne di Amburgo troverà ora sul suo cammino verso la finale Karen Khachanov. Il russo, scivolato fino alle 50esima posizione del ranking Atp, “approfitta” del ritiro di un esausto Alexander Blockx (fermato in particolare da problemi alla schiena) per centrare la terza semifinale in carriera in prove Slam, la seconda a Flushing Meadows (2022 e 2026). Il belga si ritira sul 6-2 7-5 3-2 in favore di Khachanov, che tornerà nella top 30 Atp alla fine del torneo.

Oggi si ritorna in campo nella notte con le semifinali al femminile. Grande equilibrio: in campo le prime quattro giocatrici della classifica Wta, nonchè le prime quattro teste di serie del tabellone (non succedeva da Wimbledon 2009 nei quattro tornei Major). La bielorussa Aryna Sabalenka affronta l’americana Jessica Pegula per continuare il sogno di vincere tre titoli consecutivi a New York; mentre la russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina, da ieri nuova numero uno del mondo, sfida la statunitense Coco Gauff.

Intanto, nel doppio maschile, si sono arresi ai quarti di finale gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il bolognese e il piemontese hanno ceduto contro lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski col punteggio di 6-3 6-2.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

Vasseur.jpg

F1 di scena al Madring, Vasseur sprona la Ferrari: “Ci siamo lasciati Monza alle spalle”

redazione 10 Settembre 2026
20260909_3474.jpg

Rybakina in semifinale allo Us Open e nuova numero 1 del ranking Wta

redazione 10 Settembre 2026
20260909_3483.jpg

Odegaard punisce il Napoli, l’Arsenal vince 1-0 al Maradona

redazione 10 Settembre 2026
Obiettivo-Tricolore.jpeg

“Obiettivo Tricolore” riparte nel segno di Alex Zanardi con la sesta edizione

redazione 9 Settembre 2026
James-Brennan.jpg

Brennan cala il pokerissimo e vince a Siviglia, Mas resta al comando della Vuelta

redazione 9 Settembre 2026
20260909_2818.jpg

Gasperini “Stiamo bene, siamo pronti per la Champions”

redazione 9 Settembre 2026

Ultimissime

Libia-esercito.jpg

Libia, riunione a Sirte nel quadro degli sforzi per l’unificazione dell’esercito

Anna Gaia Cavallo 10 Settembre 2026
Zverev.jpg

Us Open, Zverev è in semifinale e sfida Khachanov. Ko ai quarti Bolelli-Vavassori nel doppio

redazione 10 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-10 090555

Repubblica Napoli: «Corbo: “Il Napoli si rianima in Europa. De Bruyne può essere la chiave per riaprire i giochi”»

redazione 10 Settembre 2026
20260908_1117.jpg

Accordo di partnership fra l’agenzia slovena STA e l’Italpress

Anna Gaia Cavallo 10 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-10 073132

Gazzetta dello Sport: «Arsenal più forte, ma lo 0-0 non sarebbe stato uno scandalo. Vernazza: “Allegri ha indicato la via”»

redazione 10 Settembre 2026