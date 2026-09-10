Libia, riunione a Sirte nel quadro degli sforzi per l’unificazione dell’esercito

ROMA (ITALPRESS) – I capi di stato maggiore di settore delle forze armate libiche delle due regioni si sono riuniti ieri a Sirte in un incontro consultivo per discutere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione in vari settori militari, nel quadro degli sforzi per l’unificazione dell’esercito.

E secondo quanto riportato dalla presidenza dello stato maggiore dell’Esercito libico in un comunicato su Facebook, l’incontro rientra nel processo di attuazione pratica dei risultati dei precedenti vertici di Luanda e Sirte, che hanno riunito i due capi di stato maggiore, con il sostegno del Consiglio Presidenziale e del Ministero della Difesa del Governo di Unità Nazionale. I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di questi incontri per rafforzare la fiducia tra i comandanti militari e superare gli ostacoli.

I capi di stato maggiore di settore hanno ribadito che il consenso nazionale, il dialogo e il coordinamento continuo sono la via migliore per raggiungere un esercito libico unificato, professionale e operante sotto il quadro dello Stato e delle sue istituzioni legittime.

L’incontro ha discusso le modalità per migliorare la cooperazione e l’integrazione nei settori militari, con particolare attenzione alle questioni relative al rafforzamento della sovranità nazionale e alla protezione degli interessi supremi dello Stato libico. Questi incontri rappresentano un passo cruciale nel percorso verso un esercito unificato, professionale e in grado di svolgere i propri compiti di protezione e sicurezza del paese. I partecipanti hanno sottolineato che il dialogo e il coordinamento continui sono essenziali per il successo del processo di unificazione.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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