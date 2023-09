Repubblica: ADL ha visto in tv Braga-Napoli, aveva un grande dubbio

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nutriva dei dubbi sull’accoglienza della squadra al nuovo allenatore Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis era assalito da alcuni dubbi prima dell’esordio in Champions League contro il Braga.

In particolare, ADL temeva che la squadra potesse avere una sorta di “crisi di rigetto” nei confronti del nuovo allenatore Rudi Garcia. L’arrivo del tecnico francese non aveva infatti convinto tutto l’ambiente partenopeo.

Per questo motivo il patron azzurro ha guardato con apprensione la partita di Champions davanti alla tv, per capire la reazione dei giocatori alla guida di Garcia. Alla fine l’esito è stato positivo, con il Napoli capace di vincere nonostante un finale thriller.

De Laurentiis si è quindi tolto questo grande dubbio, vedendo uno spogliatoio unito che ha lottato con determinazione. La prestazione in Portogallo ha dimostrato come la squadra abbia accettato il nuovo tecnico, stringendo i denti nei momenti di difficoltà per ottenere una vittoria fondamentale.

Il presidente può così tirare un sospiro di sollievo, la temuta “crisi di rigetto” non c’è stata. Il Napoli e Garcia proseguono il loro cammino fianco a fianco, con l’obiettivo di fare una grande stagione.