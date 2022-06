Radio Ufficiale: “Nessuna trattativa per Correa. Resterà all’Inter al 100%”

La redazione di Radio Goal si è messa al lavoro per cercare informazioni in merito alle indiscrezioni di una presunta trattativa tra il Napoli e Joaquin Correa. Secondo la trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, non c’è nulla di fatti Lucio Pengue afferma: “Nessuna trattativa è in atto per Correa. Il calciatore resterà all’Inter al 100%. Per di più le cifre sono ritenute alte, con un calciatore che guadagna 3 milioni di euro all’anno ed ha un cartellino che vale intorno ai 30 milioni“.

Nelle ultime ore il nome del calciatore ex Lazio era circolato su diversi quotidiani sportivi ma a quelle cifre è difficile che possa arrivare a Napoli, considerando quella che è la politica societaria.