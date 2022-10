PRONOSTICI NAPOLI – SASSUOLO, I PARTENOPEI A CACCIA DI ALTRI PUNTI – SCUDETTO

Siamo pronti a questa bella partita che si disputerà al Maradona? Napoli e Sassuolo sono pronte a darsi battaglia per i tre punti in palio.

I ragazzi di Dionisi hanno dimostrato, nei precedenti contro gli azzurri, di sapere come far loro male: è sufficiente andare indietro di qualche stagione per ricordare che, gli emiliani, sono riusciti ad arrestare la corsa del Napoli in ben tre degli ultimi quattro incontri disputati fra le due squadre.

Incrocio pericoloso quindi per Spalletti e i suoi: proprio perché si affrontano due formazioni che giocano un calcio propositivo e senza fronzoli, che ha come obiettivo quello di portare a tante occasioni da gol.

Il Napoli ha un sogno nel cassetto, ed è quello che conosciamo tutti oramai da parecchi anni: quello di tornare a poter cantare il coro dei campioni d’Italia: che sia l’anno buono?

Torniamo però alla sfida e ai suoi aspetti tecnico-tattici: se vuoi scoprire come stanno le due squadre e quali sono i giocatori più pericolosi che scenderanno in campo, leggi il prossimo paragrafo.

NAPOLI IN GRAN FORMA, MA OCCHIO AL RIENTRO DI BERARDI

Il Napoli è una squadra solidissima sia a livello mentale che tecnico: i partenopei hanno dominato questo inizio di stagione non solo in Italia, ma anche e soprattutto in ambito europeo.

Tanti risultati positivi e un gioco di qualità: la combinazione perfetta per imporsi contro qualsiasi avversario.

Spalletti schiera i suoi con un modulo tradizionale ma al tempo stesso molto moderno, quel 4-3-3 che ha imbrigliato avversari del calibro di Milan e Liverpool. Solo contro i rossoneri si è un po’ sofferto il gioco avversario, ma sono comunque arrivati tre punti pesantissimi.

Giocatore da tener d’occhio in casa Napoli c’è di sicuro quel georgiano terribile che tanto male sta facendo alle difese avversarie: Kvaratskhelia è in gran forma, e lo dimostra ad ogni partita a suon di gol e assist.

I neroverdi, a loro volta, hanno un rientro importante in rosa: Domenico Berardi.

Il capitano e leader tecnico della squadra è pronto a riprendersi le luci della ribalta, e vuole subito lasciare il segno contro la squadra partenopea.

Adesso che abbiamo visto quali sono i giocatori da tenere sotto osservazione e i sistemi di gioco delle due squadre, andiamo oltre con un ulteriore aiuto per i pronostici di Napoli – Sassuolo, ovvero le quote dell’incontro.

PRONOSTICI NAPOLI – SASSUOLO, DESTINO SCRITTO O MATCH APERTO?

Napoli Pareggio Sassuolo 1.30 5.66 8.85

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Non possiamo mentire: il Napoli è di sicuro la grande favorita di questa partita.

La *vittoria azzurra è offerta a 1,30, mentre una vittoria esterna del Sassuolo gode di una quota pari a 8.85.

Il risultato di parità, a sua volta, viene offerto a 5,66.

Possiamo dire che, se la carta avrà ragione, saranno gli uomini di Spalletti ad avere la meglio: troppo imponente questo inizio di stagione e troppo discontinuo l’andamento degli emiliani, senza dimenticare il fatto che la partita si giocherà al Maradona di Napoli.

Il pallone è pero rotondo, quindi mai dire mai…