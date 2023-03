PRONOSTICI NAPOLI – ATALANTA, MOMENTO DELLA VERITÀ PER GLI AZZURRI

C’è un altro big match in arrivo al Maradona: per la banda-Spalletti è tempo di ospitare l’Atalanta, una squadra solida e coraggiosa che dovrà affrontare però un gruppo carico e unito come non mai.

Il calcio italiano è ai piedi del Napoli, squadra che finora ha saputo solo regalare gioie ai suoi tifosi.

L’obiettivo scudetto si avvicina domenica dopo domenica, ed un eventuale successo ai danni dei bergamaschi non farebbe altro che scoraggiare ulteriormente le rivali che sono già parecchio lontane!

Dall’altro lato però c’è Gasperini che è nel pieno di una battaglia per conquistare un piazzamento nelle prossime coppe europee; crediamo che sarà abbastanza reticente nel regalare punti in questo scontro.

Vediamo quindi insieme quali sono gli stati di forma, moduli di gioco e calciatori da tenere d’occhio delle due squadre: facciamo nel paragrafo che segue.

IL NAPOLI È BEN ALTRO CHE I SOLI KVARATSKHELIA-OSIMHEN, ATALANTA CAMBIATA TANTISSIMO

Precisiamo una cosa: il Napoli ha due grandi campioni che sono Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, ma questi sono solo la punta del meraviglioso iceberg azzurro: ci sono infatti altri giocatori di talento che scendono in campo dando il massimo e che hanno talento da vendere.

Del resto, il calcio è uno sport dove il collettivo è fondamentale, quindi possiamo assicurare che c’è tanto lavoro e tanta qualità dietro ai due campionissimi del Napoli.

La squadra di Spalletti ha un modo di giocare ben preciso, ma nonostante questo nessuno riesce ad arginarla.

Parlando dell’Atalanta, sappiamo bene quanto i bergamaschi abbiano dovuto cambiare rispetto alle stagioni precedenti: prima giocava un calcio ultra-offensivo, fatto di intensità e agonismo, mentre adesso il Gasp ha optato per un atteggiamento più attendista ed una difesa a 4.

I numeri sono tutti dalla parte del tecnico atalantino, dato che ha saputo reinventare la squadra mantenendo inalterato il livello di rendimento e di media-punti-partita.

Andiamo infine a vedere le quote e i pronostici per Napoli – Atalanta: quando sei pronto, prosegui nella lettura.

PRONOSTICI NAPOLI – ATALANTA: I PARTENOPEI PARTONO AVVANTAGIATI, MA…

Napoli Pareggio Atalanta 1.65 4.01 4.88

*N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Le quote non mentono mai: i pronostici di Napoli – Atalanta appaiono chiari, ma diamo un occhio più approfondito alla questione.

Se analizziamo a fondo le quote di questa grande sfida di Serie A, vediamo come è il Napoli ovviamente a godere dei favori del pronostico: *un suo successo paga infatti una quota 1.65, mentre la X è data a 4.01.

In caso di vittoria dell’Atalanta abbiamo invece un bel 4.88, quota molto interessante.

La qualità del Napoli contro la tattica e gli schemi che sicuramente avrà preparato l’Atalanta: chi avrà la meglio?

Una partita del genere va vissuta e gustata secondo dopo secondo, dato che potrebbe essere anche il più banale degli episodi a indirizzare il match da una parte piuttosto che dall’altra.

Il campionato italiano regala emozioni, e questa partita ne è la lampante dimostrazione: dunque mettiamoci comodi, prendiamo la nostra copertina e godiamoci lo spettacolo di Napoli – Atalanta, una partita destinata a lasciare il segno in questo campionato.