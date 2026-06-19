Pride Park a Napoli: 10 giorni di eventi gratuiti prima del grande corteo.

Il Napoli Pride Park 2026: Celebrazioni e Cultura al Servizio dei Diritti

In attesa del Napoli Pride, previsto per sabato 27 giugno 2026, si aprirà il Pride Park al Real Albergo dei Poveri, situato in Piazza Carlo III. Dal 18 al 28 giugno, questo villaggio dei diritti sarà aperto a tutti con ingresso libero e gratuito, offrendo un’importante piattaforma per celebrarne la diversità e i diritti umani.

Quest’anno, l’evento assume una dimensione ancora più significativa poiché segna il 30esimo anniversario del primo storico Pride di Napoli, tenutosi nel 1996. Per celebrare questa importante ricorrenza, il Pride Park ospiterà “ART PRIDE PARK!”, un’iniziativa culturale caratterizzata da mostre fotografiche e arti visive. Tra le esposizioni più attese ci sarà “30 anni di Napoli Pride” e “Il coraggio della memoria Queer”, curata da Paolo Valerio, insieme all’installazione inclusiva “Pietà canina” di Flavio Pagano.

Un’altra mostra di grande richiamo è “Siamo tutti sulla stessa Barca”, con giocattoli storici del Museo del Giocattolo di Napoli, ideata e realizzata dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Borsellino-Moricino. Questa esposizione mira a coinvolgere giovani, adulti ed educatori, rendendo la cultura accessibile a tutti.

Attività e Incontri nel Villaggio dei Diritti

Il Pride Park non sarà solo un’esposizione, ma un vero punto di incontro e aggregazione. Durante i giorni dell’evento, si susseguiranno aperitivi, concerti e spazi dedicati alla lotta per i diritti civili, sociali e umani. Stand informativi di Centri Antidiscriminazione, Case Arcobaleno, associazioni LGBTQIA+ e sindacati saranno presenti per fornire supporto e informazioni. Sarà un’opportunità unica per approfondire tematiche cruciali e creare reti di solidarietà.

Il programma del Pride Park include molti eventi. Il 19 giugno sarà dedicato all’arte e alla riflessione, promosso da AGEDO Napoli, un’associazione di familiari e amici di persone LGBTQIA+. Il 20 giugno, in onore di Ciro Ciretta Cascina, figura storica del movimento di liberazione sessuale italiano, verrà proiettato il documentario “Femmenell” di Andrea Fortis, seguito da musiche e tammorre.

Nei giorni successivi, il 21 e 22 giugno, saranno in evidenza le iniziative legate alla Giornata Internazionale del Rifugiato. Le associazioni e le comunità di migranti del territorio parteciperanno attivamente, con eventi speciali come la presentazione del libro “La mia battaglia d’amore” di e con Imma Battaglia, nonché il “Femmenella Show”, organizzato dall’Associazione Trans Napoli, che affronterà il tema dei transicidi tra retoriche d’odio e diritti negati.

Il Pride Park darà anche grande attenzione alla salute. Durante le giornate del 20, 21, 23, 25 e 26 giugno, dalle ore 19:00 alle ore 22:00, sarà attivo il Check Point “Il Pride e la prevenzione”, dove sarà possibile effettuare test rapidi e anonimi per HIV, sifilide ed epatite, insieme a informazioni sui vaccini PREP e PEP. Questa iniziativa sottolinea l’impegno per la salute pubblica all’interno della comunità LGBTQIA+.

Il momento culminante della manifestazione si svolgerà il 27 giugno con il grande corteo del Napoli Pride. La parata, che partirà da Porta Capuana e attraverserà le strade della città fino a Piazza Dante, si concluderà con interventi politici e istituzionali, seguiti dal tanto atteso Star Show, diretto artisticamente da Diego Di Flora. Tra i protagonisti del corteo ci saranno nomi di spicco come Leo Gassman, Big Mama e Mariagrazia Cucinotta.

Per tutti coloro che desiderano partecipare a questo evento di inclusione e di celebrazione dei diritti, il Napoli Pride Park rappresenta un’opportunità imperdibile per entrare in contatto con la comunità e le varie forme d’arte e cultura. L’ingresso è libero, quindi non mancate a questa significativa celebrazione della diversità e dei diritti umani. Per ulteriori informazioni, visitate i canali ufficiali del Napoli Pride.

Fonti ufficiali: Napoli Pride Ufficiale, AGEDO Napoli.

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