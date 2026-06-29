Prezzi delle fragole con panna a Wimbledon 2026: scopri quanto costano!

Prezzi in Aumento a Wimbledon 2026

Il famoso piatto di fragole e panna ha visto un incremento nel suo prezzo a Wimbledon nel 2026, con un costo previsto di £2.85. Questo prezzo segna un incremento di 15p rispetto al 2025, quando costava £2.70. Le fragole e panna sono da sempre un simbolo del torneo, e nonostante l’aumento, rimangono tra le opzioni più accessibili per i visitatori.

Il torneo di Wimbledon 2026 si svolgerà da lunedì 29 giugno a domenica 12 luglio presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club a SW19. In questo periodo, gli appassionati di tennis possono godere non solo delle partite, ma anche delle celebri tradizioni culinarie che accompagnano l’evento.

Negli ultimi anni, il prezzo delle fragole e panna era rimasto relativamente stabile, fermandosi a £2.50 dal 2010 al 2024. L’aumento del prezzo del 2026 segue una fase di stabilità, segnalando come anche le tradizioni più radicate siano soggette alle fluttuazioni economiche.

Aumento dei Prezzi nel Menu di Wimbledon

Oltre al prezzo delle fragole e panna, il menu di Wimbledon 2026 mostra un incremento significativo in altri articoli alimentari e bevande. Una bevanda popolare, il Pimm’s, avrà un costo di £13.45, portando il totale per una combinazione di Pimm’s e fragole e panna a £16.30. Questo cambiamento nei prezzi si inserisce in un contesto dove l’inflazione alimentare sta impattando il costo della vita in tutto il Regno Unito.

I fan possono anche notare aumenti nei prezzi della birra: un pinta di Stella costerà £8.95, mentre una lattina da 330ml sarà venduta a £8.20. Gli amanti dello champagne troveranno prezzi ancora più alti, con una mini bottiglia di Lanson Le Rose a £31.35 e un’ampia gamma di bottiglie che variano fino a £228.80 per un magnum. La spiegazione fornita dall’AELTC per questi aumenti è che “l’inflazione alimentare continua a rappresentare una sfida a livello nazionale”.

Nonostante i costi aumentati, ci sono ancora opzioni economiche per chi desidera godere della gastronomia di Wimbledon. Per esempio, una bottiglia d’acqua Evian riutilizzabile rimarrà al prezzo di £5, permettendo così ai visitatori di rimanere idratati senza spendere una fortuna.

Regole e Opzioni per il Cibo a Wimbledon

È importante sottolineare che i visitatori di Wimbledon possono portare il proprio cibo e bevande all’interno del complesso, a patto di rispettare le restrizioni relative alle dimensioni dei bagagli e agli alcolici. Questa politica riflette il desiderio di garantire un’esperienza accessibile a tutti, consentendo ai partecipanti di portare con sé spuntini e bevande che potrebbero essere più convenienti rispetto a quanto offerto nel torneo.

Per gli appassionati di tennis che pianificano una visita, le fragole e panna rimangono un’ottima scelta non solo per il loro sapore, ma anche per il loro legame culturale con Wimbledon. Mentre altre opzioni nel menu possono comportare costi più elevati, il piatto iconico continua a rappresentare un’affermazione di tradizione e festa.

Le fragole e panna non sono solo un semplice dessert, ma un simbolo di una lunga e amata tradizione del torneo, rendendo l’aumento di prezzo un aspetto meno preoccupante per i visitatori appassionati.

Per maggiori dettagli sui prezzi e le opzioni riguardanti il cibo e le bevande, è possibile consultare il sito ufficiale di Wimbledon e rimanere aggiornati sulle ultime notizie circa il torneo.

Fonti:

– Sito ufficiale di Wimbledon

– Report economici sull’inflazione dell’alimentazione nel Regno Unito

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