Politano: “Oggi contava vincere davanti ai nostri tifosi. Chiuso ciclo di partite toste”

Matteo Politano celebra la vittoria del Napoli contro il Braga. Nuova era sotto Mazzarri, obiettivo continuità. Prossima sfida: Cagliari e Roma.

Dopo una serie di partite toste, il Napoli chiude un capitolo di sfide difficili con una vittoria in casa contro il Braga. Matteo Politano, tra i protagonisti della serata, ha dichiarato a Sky Sport: “Si è chiuso un ciclo di partite toste da quando c’è Mazzarri. Tranne il risultato, la prestazione c’è stata sempre.”

Il giocatore ha evidenziato l’importanza di ritornare alla vittoria e di farlo davanti ai tifosi, che hanno dimostrato di essere sempre pronti a sostenere la squadra. Politano ha affermato: “Oggi contava vincere e tornare a farlo davanti ai tifosi sempre pronti a darci la spinta giusta.”

L’obiettivo dichiarato era il passaggio del turno senza subire gol, e il Napoli ha centrato l’obiettivo. Politano ha spiegato: “Volevamo il passaggio del turno senza prendere gol e tornando alla vittoria. Ora vogliamo battere anche il Cagliari e poi c’è lo scontro diretto con la Roma.”

Queste parole assumono un significato particolare considerando il contesto attuale della squadra. Politano ha sottolineato che, nonostante la mancanza di risultati nelle ultime partite, l’umore non era dei migliori. La vittoria contro il Braga rappresenta quindi un momento cruciale per ripristinare la fiducia e la determinazione della squadra.

Il prossimo obiettivo è ora rivolto al Cagliari, seguito da uno scontro diretto con la Roma. Politano ha evidenziato l’importanza di mantenere la continuità nei risultati per consolidare il cambiamento di ciclo. La sfida con la Roma, in particolare, si prospetta come uno scontro chiave nella corsa per i vertici della classifica.