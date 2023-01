Plusvalenze processo riaperto: penalizzazioni solo per la Juve, la sentenza

Processo plusvalenze riaperto per la Juve, arriva la sentenza. Penalizzazioni per i bianconeri, le altre società implicate sono state prosciolte.

La Corte federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura Figc, e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico della Juventus. La notizia viene data da Ansa.

Sono state prosciolte invece: Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara e Pro Vercelli, e l’ex proprietà del Novara.

I fatti sono stati così gravi da un punto di vista sportiva che le sanzioni nei confronti dei bianconeri sono state anche più alte di quelle richieste. La motivazione è: le plusvalenze fittizie nei bilanci al 30.6.19, 30.7.20 e la trimestrale 2021 hanno permesso alla Juve di ridurre le perdite e di non ricapitalizzare, e di fare il mercato, con effetti vantaggiosi sul piano delle competizioni sportive a cui ha partecipato in quelle stagioni. Quindi la penalizzazione, per essere afflittiva, deve collocare la Juventus in una posizione, in questo momento della stagione, che non permetta la partecipazione alle competizioni europee.