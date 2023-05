L’ultima ‘pazza’ idea di ADL: la panchina del Napoli apre ad un clamoroso ritorno?

Maurizio Sarri è solo uno dei tanti nomi associati al Napoli negli ultimi tempi. Repubblica si sofferma sull’ultima idea di De Laurentiis.

Le parole con cui Luciano Spalletti ha definito ufficialmente il suo addio alla panchina del Napoli probabilmente non le avremmo mai volute sentire. Eppure è andata così, ad attendere il tecnico di Certaldo un anno sabbatico da dedicare alla sua famiglia e alla sua campagna. Ma chi lo sostituirà?

Tra i vari nomi che sono stati accostati al Napoli come possibile sostituto di Spalletti, c’è anche quello di Maurizio Sarri. Attualmente alla guida della Lazio, che si trova al secondo posto in classifica, Sarri ha concluso una stagione di successo con i biancocelesti, ottenendo la qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Ricordiamo inoltre come Sarri fu una delle intuizioni di De Laurentiis, che ebbe il coraggio di prelevarlo dall’Empoli per affidargli una delle squadre più competitive e importanti del campionato italiano di Serie A.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, Sarri sarebbe un’idea alquanto audace di De Laurentiis. Il tecnico, noto per il suo modulo 4-3-3, garantirebbe una certa continuità tattica rispetto a Luciano Spalletti. E’ però improbabile che Claudio Lotito si privi del suo Comandante, considerando che Sarri è legato contrattualmente alla Lazio fino al trenta giugno 2025.