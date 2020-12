Pagelle Insigne, i quotidiani lo esaltano: “Magia da fuoriclasse”

I quotidiani esaltano Lorenzo Insigne con le pagelle che sorridono all’attaccante del Napoli autore di una grande prova a Crotone.

Sono pagelle da capogiro quelle che i quotidiani riservano a Lorenzo Insigne. Il numero 24 del Napoli con il Crotone ha messo a segno un gol bellissimo, ma anche una prestazione di altissimo livello. Non è mancato il solito contributo in difesa, quello che il capitano del Napoli offre anche nelle giornate che non sono le migliori. E’ proprio questa qualità che diventa ancora più importante quando Insigne riesce a dare qualcosa in più anche in fase offensiva.

Ecco le pagelle di Insigne

Corriere dello Sport 7,5 – La magia del fuoriclasse con un capolavoro che, con quella maglia

addosso, costringe inevitabilmente a sospettare che ‘qualcuno’ lassù lo ispiri (pure nell’assist)

Gazzetta 7,5 – Se avesse continuità sarebbe un fenomeno davvero. Serata di pura qualità

tecnica.

Il Mattino 8 – Alex Del Piero iniziasse a preoccuparsi, perché non sembra così lontano il giorno

in cui il gol con tiro a giro dal vertice dell’area di rigore verrà ribattezzato «Alla Insigne».

Contro il Crotone nell’ennesima perla della collezione una prestazione impreziosita dall’assist

di sarriana memoria per Lozano.

Tuttosport 8 – Super gol, assist e prestazione da incorniciare: è la grande anima del Napoli.