Ostigard: visite mediche fatte col Napoli, domani a Dimaro. Tutte le cifre

Leo Ostigard è un nuovo giocatore del Napoli, il giocatore ha svolto le visite mediche e domani sarà a Dimaro. Il difensore norvegese è stato bloccato già da tempo dal Napoli, che ha affondato il colpo quando ha ceduto Luperto all’Empoli. Il giocatore arriva a Napoli a titolo definitivo per la cifra di 5 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Ecco quanto ha scritto Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, di Ostigard a Napoli: “Nel pomeriggio di oggi il Brighton ha dato l’ok formale ai contratti e pertanto il giocatore ha potuto sostenere i test fisici. Nella giornata di domenica Ostigard raggiungerà i futuri compagni nella sede del ritiro, a Dimaro. Domani il Napoli non ha in programma di allenarsi (essendoci un’amichevole prevista al pomeriggio): l’idea sarebbe quella di far sostenere a Ostigard una seduta leggera, se il norvegese riuscirà a raggiungere Dimaro in tempo“. Dopo Ostigard il Napoli dovrà trovare sempre il sostituto di Kalidou Koubaly che è diventato un giocatore del Chelsea. Il club azzurro si sta concentrando su Kim e Diallo, ma ci sono altri nomi seguiti da Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis che stanno lavorando molto calciomercato del Napoli.