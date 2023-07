Osimhen telefonata da Napoli: ‘Se Resti, Vinciamo la Champions

Victor Osimhen, è al centro delle attenzioni del mercato. Una telefonata da Napoli, lo invita a restare per vincere la Champions League.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano che ha trascinato il Napoli alla vittoria dello scudetto e conquistato il titolo di capocannoniere, è al centro delle attenzioni del mercato calcistico. Nonostante si stia godendo un periodo di riposo in Nigeria, il suo futuro è oggetto di intenso dibattito.

Osimhen è uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale e le voci di un possibile trasferimento iniziano a susseguirsi. La Premier League, in particolare, sembra essere interessata al giocatore. Tuttavia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato chiaro: Osimhen è un punto fermo della squadra e non si muoverà per meno di 180 milioni di euro.

Nonostante le voci di mercato, Osimhen sembra non dare troppo peso al suo futuro. Si sta godendo le vacanze in Nigeria, giocando a calcio con gli amici di sempre e mantenendo una presenza costante con il Napoli. Tuttavia, la paura tra i tifosi del Napoli di perdere il loro bomber è reale.

Per cercare di convincerlo a restare, gli amici napoletani di Osimhen hanno iniziato a fare videochiamate con lui, dicendogli “Se resti qui, possiamo vincere la Champions“. Questo messaggio, riportato da Il Mattino, riflette la speranza dei tifosi del Napoli che Osimhen possa aiutare la squadra a raggiungere nuovi traguardi.

Il futuro di Osimhen al Napoli è ancora incerto. Nonostante le voci di un possibile trasferimento, il giocatore sembra concentrato sul presente e sul godersi le sue vacanze. Tuttavia, i tifosi del Napoli sperano che resti per aiutare la squadra a vincere la Champions League. Solo il tempo dirà quale sarà la decisione finale di Osimhen.