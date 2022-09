Osimhen, il medico del Napoli: “Recupero? Vi dico io quando tornerà in campo”

Inoltre Canonico ha proseguito: “E’ un atleta che corre moltissimo, quindi bisognerà riallenarlo e riadattarlo a sopportare gli stress bio-meccanici. In campo per Cremonese-Napoli del nove ottobre? Diciamo che la settimana prima della sfida con la Cremonese diventa cruciale. Considerando i tempi, il giorno dopo con l’Ajax siamo intorno ai 28 giorni, quindi la settimana della partita con la Cremonese può essere un obiettivo, altrimenti se ne può parlare per la sfida in casa contro gli olandesi”.

“Osimhen troppo generoso? Lui è uno che non si tira mai indietro. L’anno scorso ha avuto due traumi cranici, uno a Bergamo, uno contro l’Inter a Milano. Non ha mai subito un infortunio muscolare, questa è la prima volta“. Conclude il medico sociale del Napoli.