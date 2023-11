IL MATTINO – Il via libera di ADL ad Osimhen è servito per mitigare le precedenti tensioni per il rinnovo

Osimhen atterrerà oggi a Capodichino, ma la sua presenza allo stadio Maradona per la sfida di Champions tra Napoli e Union Berlino è incerta.

CALCIO NAPOLI. Il calciatore del Napoli, Victor Osimhen, è atteso oggi a Capodichino dopo la sua permanenza in Nigeria. Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, la sua presenza al Maradona per la partita di Champions League contro l’Union Berlino non è ancora certa.

Il rientro di Osimhen a Napoli: presenza incerta per la sfida con l’Union Berlino

Secondo quanto riportato dal Mattino, Osimhen deciderà all’ultimo momento se recarsi allo stadio per sostenere i suoi compagni nella sfida contro l’Union Berlino per l’assalto agli ottavi di Champions League. Il mister Rudi Garcia ha chiarito che proverà a convocare il calciatore per le partite contro l’Atalanta e il Real Madrid, ma la sua presenza in campo dipenderà dalle sue condizioni fisiche attuali, ancora avvolte nel mistero.

Il fatto di lasciar andare il bomber nigeriano in Nigeria è stato visto come un vero e proprio gesto di distensione da parte di De Laurentiis, un tentativo di ammorbidire i toni della trattativa contrattuale con Osimhen. Dopo aver ottenuto il via libera per la sua visita in Nigeria, il presidente ha cercato di calmare le tensioni tra il club e l’entourage del giocatore, anche a seguito delle polemiche riguardanti il suo contratto e i video su TikTok.

E proprio questo gesto da parte del patron azzurro De Laurentiis potrebbe essere il primo passo per una ripresa delle trattative contrattuali: anche perchè arrivare all’estate senza un rinnovo, significa correre il rischio di cedere mister 200 milioni per un cifra assai più bassa.