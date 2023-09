Osimhen, il CT Nigeria svela: “Pensava di lasciare il Napoli, ora è felice e farà grandi cose”

Il CT della Nigeria Peseiro ha rivelato che in estate Osimhen aveva pensato di dire addio al Napoli, salvo poi decidere di restare in azzurro e dimostrare il suo valore.

CALCIO NAPOLI. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Mattino, il CT della Nigeria José Peseiro ha fatto importanti rivelazioni sulle voci di mercato che in estate hanno riguardato l’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Stando alle parole di Peseiro, infatti, il bomber nigeriano avrebbe inizialmente pensato di dire addio agli azzurri durante la sessione di calciomercato estiva: “All’inizio aveva anche pensato vagamente di poter andare via, ma alla fine ha deciso di rimanere e fare del suo meglio a Napoli per il Napoli“.

Una scelta, quella di restare all’ombra del Vesuvio, motivata dalla voglia di Osimhen di dimostrare il proprio valore e mettere in mostra talento e qualità, come sottolineato dal CT della Nigeria: “A Napoli può dimostrare il suo valore, il suo talento e le sue qualità“.

D’altronde, come ricordato da Peseiro, due anni in Arabia Saudita avrebbero potuto renderlo più ricco, ma non gli avrebbero permesso di esprimersi ad alti livelli come può fare al Napoli e in Champions League.

Una riflessione, quella di Osimhen, che ha portato l’attaccante a decidere di rimanere in maglia azzurra nonostante le lusinghe di club prestigiosi, tra cui il Manchester United. Ora il numero 9 sembra più motivato e convinto che mai, come confermato da Peseiro che lo ha visto “felice e sorridente”.

La scelta di continuare la sua avventura a Napoli fa dunque contento sia il club azzurro che il CT nigeriano, che ha lodato Osimhen definendolo “uno dei migliori cinque attaccanti al mondo“. Parole importanti che certificano le qualità del bomber classe ’98, pronto a consacrarsi definitivamente all’ombra del Vesuvio.