Osimhen è tornato a Napoli, sarà al Maradona: la reazione dei tifosi

Victor Osimhen è rientrato in Italia e questa sera sarà allo Stadio Maradona per Napoli-Union Berlino. Positiva la reazione dei tifosi sui social.

Notizie calcio Napoli – Victor Osimhen è tornato in Italia e questa sera sarà presente allo Stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Union Berlino di Champions League. Il centravanti nigeriano, ancora ai box per infortunio, ha deciso di seguire da vicino i compagni nella sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Osimhen sarà sugli spalti dello stadio di Fuorigrotta per assistere al match, nonostante sia ancora indisponibile a causa di una lesione al bicipite femorale.

Questo gesto ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi azzurri, che sui social hanno accolto con gioia la notizia del ritorno del bomber nigeriano: “Non vediamo l’ora di vederti in campo”, “Sei il nostro bomber, Victor”, “Torna presto campione” sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter e Facebook.

La presenza di Osimhen al Maradona è un segnale importante che smentisce le voci negative sul rapporto tra il giocatore e il Napoli. L’attaccante proseguirà il percorso riabilitativo per tornare a disposizione di Garcia, con la speranza di esserci già contro l’Atalanta.

Intanto, stasera sarà accanto ai compagni per spingerli verso la qualificazione in Champions League. E i tifosi sono pronti ad accoglierlo nuovamente a braccia aperte.

