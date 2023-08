Osimhen colpito da accendino a Frosinone: 4mila euro di multa al club

Il Giudice Sportivo ha inflitto una multa da 4mila euro al Frosinone per l’episodio dell’accendino lanciato contro Osimhen.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Giudice Sportivo ha sanzionato con una multa da 4mila euro il Frosinone per l’episodio che ha visto Victor Osimhen colpito da un accendino lanciato dai tifosi ciociari durante la partita di Serie A.

Il lancio dell’oggetto, avvenuto al 34° minuto del match poi vinto 3-1 dal Napoli, è stato punito con una sanzione attenuata come previsto dal codice. Fortunatamente Osimhen non ha riportato conseguenze, a differenza di quanto accaduto a Biraghi durante la finale di Conference League con la Roma.

L’episodio comunque resta grave e da condannare fermamente. Il Giudice Sportivo ha optato per la linea dura, punendo il comportamento dei tifosi del Frosinone che avrebbero potuto ferire seriamente l’attaccante del Napoli autore di una doppietta.

I supporter ciociari dovranno stare più attenti in futuro ad evitare altre bravate che potrebbero costare multe ben più salate. La società è stata sanzionata, ma episodi come questo non devono più ripetersi sui campi di Serie A.