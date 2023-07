Preoccupazione Osimhen, il nigeriano non prende parte all’allenamento: cerotto sulla coscia sinistra

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, non ha preso parte alla consueta mattina di lavoro a Dimaro, osservando solamente.

Nella consueta mattinata di lavoro a Dimaro Folgarida, il centravanti nigeriano Victor Osimhen si è tenuto in disparte non prendendo parte alle esercitazioni insieme ai suoi compagni di squadra del Napoli attualmente in ritiro in Trentino.

Mentre i compagni si allenano sotto la guida di mister Rudi Garcia e del suo staff presso lo stato comunale di Carciato, Osimhen osserva le sessioni senza partecipare attivamente. A ‘fermarlo’ un vistoso cerotto sulla coscia sinistra, utilizzato probabilmente per prevenire un affaticamento al quadricipite muscolare.

Nei prossimi giorni, si prevede un nuovo incontro tra il procuratore Roberto Calenda, rappresentante del numero nove azzurro, e il presidente Aurelio De Laurentiis. L’incontro dovrebbe svolgersi a Castel di Sangro, sede della seconda parte del ritiro precampionato della SSC Napoli, e verterà sul futuro del calciatore africano. Osimhen non ha ancora rinnovato il suo contratto e rimane nel mirino di PSG e Bayern Monaco.