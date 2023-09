Osimhen: “Essere tra i candidati per il Pallone d’Oro? Il mio sogno d’infanzia”

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è tra i candidati per il Pallone d’Oro 2023. Le parole del nigeriano dal ritiro con la Nigeria.

Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae sono presenti nella lista dei nominati per il Pallone d’Oro 2023 grazie allo straordinario scudetto conquistato la scorsa stagione con la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Un risultato che conferma l’ottimo lavoro svolto dal tecnico toscano, capace di valorizzare al massimo il talento di quelli che erano i nuovi acquisti azzurri e farli integrare alla perfezione nel suo progetto Napoli. Kvaratskhelia e Kim, arrivati la scorsa estate per sostituire i partenti Insigne e Koulibaly, si sono infatti imposti subito come due top player, mentre Osimhen è letteralmente esploso realizzando più di 20 gol.

Osimhen in lizza per il Pallone d’Oro 2023, le parole del nigeriano

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, non riesce a crederci. Essere tra i candidati per l’ambito premio del Pallone d’Oro era il suo sogno d’infanzia, come dichiarato dal giocatore direttamente dal ritiro con la sua Nigeria. Ecco le parole riportate da Football Fans Tribe:

“E’ bello essere tra i candidati, per me è un grande traguardo perché il Pallone d’Oro era il mio sogno d’infanzia. Essere lassù, tra i migliori, per me è una sensazione bellissima e ringrazio chi mi ha supportato. Questo però è solo l’inizio, continuerò a lavorare duro per realizzare tutti i miei sogni”.