Orsi: “Conte Cambierebbe la Tattica e Farebbe Fuori Due Big”

Nando Orsi ha parlato di Alex Meret e di un eventuale arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

CALCIO NAPOLI. L’ex portiere Nando Orsi è intervenuto nel corsod ella trasmissione “il bellod el caclio” su Tevomero, l’opinionista ha parlato del momento del Napoli soffermandosi sulle voci che Vorrebbero Antonio Conte sulla panchina azzurra e su alex Meret:

Orsi ha difeso il portiere del Napoli, Alex Meret, sottolineando che le sue recenti prestazioni non sono del tutto colpa sua. “Che non stia facendo bene è chiaro, ma non sono solo sue le responsabilità. Si sta facendo trascinare dalle difficoltà evidenti che sta trovando tutta la squadra,” ha detto Orsi. L’ex portiere ha poi elogiato Meret come “probabilmente il miglior portiere italiano” e ha ricordato che l’anno scorso è stato uno dei giocatori più determinanti per il Napoli.

Il Futuro Post-Garcia

Orsi ha anche discusso il possibile futuro del Napoli senza l’attuale allenatore Rudi Garcia. Ha evidenziato un problema tattico che potrebbe emergere se Antonio Conte o Igor Tudor dovessero prendere le redini della squadra. “C’è un problema tattico, Aurelio De Laurentiis disse di aver preso il francese per giocare con un 4-3-3 puro ma sia Conte che Tudor hanno spesso usato la difesa a 3,” ha spiegato Orsi. Ha poi sollevato domande su come si adatterebbero i giocatori come Kvaratskhelia e Politano a un nuovo sistema tattico. Secondo Orsi: “I due rischierebbero di non avere posto”.

Comportamento dei Calciatori

Orsi ha concluso con una critica ai calciatori del Napoli: “Quello che i calciatori stanno facendo, a prescindere dagli errori dell’allenatore, è inqualificabile. Si stanno comportando male e Aurelio De Laurentiis deve intervenire, serve darsi una regolata.”