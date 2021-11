Orrico: ” Milan e Inter superiori al Napoli”

Corrado Orrico parla della lotta scudetto tra Napoli, Milan e Inter. L’ex allenatore ritiene le milanesi superiori agli azzurri di Spalletti.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Corrado Orrico. L’ex allenatore ha parlato della lotta scudetto ins erie A, che vede protagoniste: Napoli, Milan ed Inter.

“Europa League? Forse non ci voleva per gli infortuni, anche la partita di domenica non è stata speciale anche se era molto difficile per l’ambiente e il tipo di gara degli avversari. Non è stato un grandissimo Napoli. Ora alcune assenze si faranno sentire, giovedì vedo una partita difficile.

Distacchi importanti? Non me li aspettavo anche se nutro tanta fiducia in Spalletti. Il Napoli è forte, squadra da alta classifica. In partenza non mi aspettavo vincesse 10 gare su 11. Milan? Qualcosa di notevole nelle previsioni, la crescita del gruppo di lavoro è in continua evoluzione”.

Corrado Orrico ha poi aggiunto: “Chi vedo favorito nel derby? Partita senza pronostico. Il Milan è un’ottima squadra con elementi di spicco, l’Inter è forse tra le 2-3 squadre più forti del campionato. Per cui fare un pronostico è difficile. La gara sarà decisa da episodi e da situazioni a gioco fermo. Un mezzo punto in più lo darei al Milan perché dimostra di essere più squadra”.