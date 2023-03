Orrico: "Un calciatore mi ha detto una cosa su De Laurentiis. Si prese a manate..."

Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter , ha rivelato un retroscena sul presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Corrado Orrico, ex allenatore di Udinese, Inter, Lucchese e Avellino, è intervenuto su Radio Bruno Firenze e ha parlato di Aurelio De Laurentiis, presidente del Calcio Napoli e produttore cinematografico. Orrico ha affermato che alcuni allenatori che hanno lavorato con De Laurentiis gli hanno raccontato di come il presidente sia solito entrare negli spogliatoi e avere discussioni animate con i giocatori.

“Alcuni allenatori che sono stati con lui mi hanno raccontato che De Laurentiis è capace di entrare negli spogliatoi e iniziare a battibeccare con i giocatori”.

Inoltre, Orrico ha aggiunto che ha avuto conferma diretta da un calciatore che De Laurentiis si prese a manate con un allenatore all’interno degli spogliatoi. Tuttavia, Orrico ha precisato che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in grado di bilanciare l’esuberanza del presidente.



“Una volta, e di questo ho avuto conferma diretta da un calciatore, si prese a manate con un allenatore direttamente dentro gli spogliatoi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli? Lui è la compensazione intelligente dell’esuberanza del presidente”.



L’episodio a cui Orrico fa riferimento sembra essere un confronto animato con Reja nel 2008. Nonostante ciò, De Laurentiis non è noto per litigare in maniera eccessiva con i suoi collaboratori o dipendenti.