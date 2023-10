Oismhen in Nigeria, rientro a Napoli posticipato:

Il bomber azzurro Victor Osimhen si trova in Nigeria per affrontare motivi personali: posticipato il suo rientro a Napoli.

NAPOLI – Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli, si trova attualmente in Nigeria per affrontare questioni familiari, con il permesso speciale concesso dal presidente Aurelio De Laurentiis. Dopo l’annuncio ufficiale rilasciato dalla SSC Napoli, la redazione de ‘Il Mattino’ ha fornito dettagli sul viaggio del giocatore azzurro. Attualmente infortunato a causa di una lesione al bicipite femorale, Osimhen ha lasciato temporaneamente l’Italia per motivi personali e si prevede che farà ritorno a Napoli solo nella prossima settimana, molto probabilmente nella giornata di martedì.

Il Napoli ha ammortizzato efficacemente l’assenza del suo cannoniere durante questa fase, grazie alle prestazioni solide della squadra sotto la guida di Rudi Garcia. Tuttavia, i tifosi dovranno attendere ancora un po’ prima di rivedere in campo Osimhen:

“Il bomber con la maschera ne avrà almeno per un mese ancora (lesione del bicipite femorale) e intanto è volato in Nigeria direttamente dalla Germania (dove si era recato lo stesso giorno della sfida del Napoli a Berlino, ma in direzione Francoforte e poi Hannover). L’attaccante dovrebbe rientrare a Napoli a inizio settimana prossima”.

La dirigenza e i tifosi del Napoli attendono con ansia il rientro del loro attaccante principale, sperando che Osimhen possa recuperare al meglio e tornare presto a contribuire alle vittorie della squadra.