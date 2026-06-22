Nico Paz a Madrid: Como vola, Inter valuta vendite per finanziare prima offerta.

Il Futuro di Nico Paz: Tra Como, Inter e Real Madrid

COMO, ITALIA – 12 APRILE: Nico Paz del Como 1907 festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Como 1907 e FC Internazionale allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 12 aprile 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Secondo le ultime notizie, i rappresentanti del Como voleranno a Madrid per ulteriori discussioni su Nico Paz. Nel frattempo, l’Inter sta valutando delle potenziali cessioni per finanziare un’offerta per il talentuoso calciatore argentino.

Un Giocatore Desiderato: Come e Inter in Concorrenza

Nico Paz si trova al centro di un interessante triangolo di trasferimenti che coinvolge Como, Inter e Real Madrid. Attualmente, Como detiene il cartellino del giocatore, ma il Real Madrid ha un’opzione di riacquisto a un prezzo favorevole. L’Inter, d’altro canto, sta cercando di assicurarsi questo giovane talento, secondo quanto riportato nelle ultime settimane.

Paz, che nelle ultime due stagioni ha giocato con il Como, è approdato in un affare a basso costo che includeva una clausola di rivendita del 50% e diverse opzioni di riacquisto vantaggiose per il Real Madrid. I 15 volte vincitori della Champions League possono riportare il giovane argentino al Bernabeu per soli €9 milioni durante questa estate.

Nonostante ciò, il futuro di Paz rimane incerto per la stagione 2026-27. Como ha espresso chiaramente l’intenzione di mantenere il 21enne, specialmente in vista della loro prima partecipazione alla Champions League. Ci sono indicazioni che il giocatore stesso preferirebbe proseguire la sua carriera sotto la guida di Cesc Fabregas.

L’Inter è molto interessata a portare Paz a Milano, ma questo richiederebbe prima che il Madrid attivi la sua opzione di riacquisto e poi un’offerta di €60 milioni per ottenere il giocatore. Secondo le fonti, l’Inter sta pianificando delle vendite per poter finanziare questa operazione. Il Corriere dello Sport riporta che la dirigenza del club ha messo da parte €50 milioni per l’acquisto di Marco Palestra dall’Atalanta, ma qualsiasi investimento ulteriore dovrà essere supportato dalla cessione di alcuni giocatori.

Non è facile per Como affrontare la situazione. Se il Real Madrid attiverà la sua clausola di riacquisto, il club non potrebbe investire €60 milioni su Paz. Pertanto, l’ultima speranza di Como è quella di convincere il Madrid a rinunciare al riacquisto almeno per un’altra stagione.

Il Ruolo del Direttore Sportivo e le Prospettive di Trasferimento

Per raggiungere questo obiettivo, il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, volerà a Madrid nei prossimi giorni con l’intenzione di persuadere la dirigenza del Madrid a mantenere Paz a Como per un’altra stagione. Le trattative saranno cruciali per evitare una rapida partenza del giovane talento.

Dall’altro lato, l’Inter è in una situazione in cui dovrà muovere alcuni giocatori per sollevare fondi per l’offerta di €60 milioni per Paz. Tra i nomi che potrebbero essere sacrificati per finanziare un’operazione di questo genere ci sono Alexander Stankovic, quotato intorno ai €40 milioni, insieme a Davide Frattesi, Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf. Inoltre, i Nerazzurri sono attesi a cedere diversi giocatori che erano in prestito durante la stagione 2025-26, come Benjamin Pavard, Kristjan Asllani ed Ebenizer Akinsanmiro.

La situazione si presenta intrigante e complessa, con Como in cerca di un modo per mantenere un giocatore di grande talento e un’Inter pronta a investire per rinforzare la propria squadra. I prossimi giorni saranno decisivi per le sorti di Nico Paz, un giovane che ha dimostrato di avere un grande potenziale e che, nonostante le pressioni del mercato, potrebbe decidere il suo futuro nel ruolo di protagonista.

Fonti ufficiali: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, SkySport.

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