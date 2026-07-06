Nave da Bari a Durazzo guasta, oltre 500 passeggeri bloccati e disagi imprevisti.

Disagi al Porto di Bari: Guasto per la Motonave “Pegasus”

BARI (ITALPRESS) – Nei pressi del porto di Bari, si sono verificati disagi significativi per oltre 500 passeggeri diretti a Durazzo. La motonave GNV “Pegasus”, noleggiata ad Adria Ferries, era programmata per salpare dal molo 3 intorno alle 22.30 di ieri sera. Poco prima della partenza, l’equipaggio ha informato i passeggeri che, a causa di un imprevisto guasto ai motori, la nave non sarebbe stata in grado di partire secondo il programma stabilito.

Il guasto ha costretto oltre 500 passeggeri e più di 60 camion a lasciar la nave, creando un’atmosfera di confusione. Il servizio di trasporto marittimo era atteso con entusiasmo, ma le circostanze impreviste hanno generato frustrazione e disagi tra i passeggeri, molti dei quali avevano programmato partenza e arrivo puntuali in Albania.

Soluzioni e Nuova Partenza con la Motonave “Claudia”

Intorno alle 2 del mattino, nonostante le problematiche, una nuova possibilità si è presentata con l’arrivo della motonave “Claudia” della compagnia Adria Ferries. Questa nave ha consentito l’imbarco di passeggeri e mezzi, partendo per Durazzo all’alba. È importante sottolineare che i passeggeri hanno viaggiato sui ponti della nave, un disagio significativo dato che avevano acquistato biglietti per la sistemazione in cabina.

Questa situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo all’affidabilità dei servizi di trasporto offerti, specialmente in un periodo di alta domanda turistica. Molti passeggeri hanno espresso il loro malcontento sui social media, richiedendo un miglioramento della comunicazione e della gestione dei problemi di emergenza.

Ora, la motonave “Pegasus” rimane ferma nel porto di Bari, in attesa di esser sottoposta ai controlli tecnico-nautici necessari da parte delle autorità competenti. Questi controlli sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio in futuro.

Le autorità marittime sono già al corrente della situazione e hanno avviato le indagini per comprendere appieno le cause del guasto ai motori. I risultati di tali controlli potrebbero influire non solo sul ritorno in servizio della nave “Pegasus”, ma anche sulla programmazione delle future traversate.

Molti utenti si chiedono quindi quale sarà il futuro della “Pegasus” e se saranno adottate misure preventive più efficaci per evitare disagi simili in futuro. Il settore del trasporto marittimo rappresenta una vera e propria arteria vitale per la connessione tra Italia e Albania, e la qualità dei servizi deve essere sempre garantita.

Per i passeggeri e gli autotrasportatori, l’incertezza legata ai guasti delle navi è un aspetto critico da monitorare. Scelte più consapevoli nella programmazione dei viaggi, un’adeguata comunicazione in caso di emergenze e un miglioramento delle infrastrutture potrebbero rappresentare dei passi avanti necessari.

È importante anche che le compagnie di navigazione forniscano informazioni chiare e tempestive ai passeggeri. Una gestione più attenta delle prenotazioni e comunicazioni trasparenti in situazioni difficili sono cruciali per mantenere la fiducia dei clienti. Se il servizio di trasporto marittimo continuerà a subire ritardi e disagi, questo potrebbe riflettersi negativamente sul turismo e sulle attività commerciali nella regione.

Per ulteriori aggiornamenti sulla situazione e sui servizi di trasporto marittimo, è consigliabile consultare i siti ufficiali delle compagnie coinvolte e delle autorità marittime.

(ITALPRESS).

Note: Ho rispettato le indicazioni per una formattazione web-friendly, senza utilizzare le parole specificate e mantenendo il focus sulle informazioni.

FONTE ITALPRESS

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