Haaland guida la Norvegia, mentre il Brasile di Ancelotti dice addio al Mondiale.

La Storica Vittoria della Norvegia sul Brasile

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – È una serata storica per la Norvegia che, grazie a un Haaland in forma smagliante e alle parate decisive di Nyland, supera il Brasile con un punteggio di 2-1, conquistando così l’accesso ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia. La partita, intensa e ricca di emozioni, si decide nel secondo tempo con una doppietta del centravanti del Manchester City, che si conferma uno dei migliori attaccanti del torneo.

La Norvegia ora attenderà il risultato dell’incontro tra Messico e Inghilterra per scoprire chi dovrà affrontare nei quarti. L’eliminazione della squadra di Ancelotti è un grande colpo per uno dei favoriti di questo Mondiale.

Il Sviluppo della Partita e i Momenti Chiave

Il match inizia in modo promettente per gli scandinavi. Dopo meno di tre minuti, Berg trova la rete, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco. La svolta arriva all’11’, quando Ajer commette un fallo in area su Cunha. L’arbitro inizialmente non concede il rigore, ma, richiamato dal VAR, cambia idea e assegna il penalty. Bruno Guimaraes si presenta sul dischetto, ma viene fermato da un Nyland in grande forma, che salva il risultato.

Verso la mezz’ora, il portiere norvegese, attualmente in forza al Siviglia, esegue un intervento prodigioso su un tiro insidioso di Martinelli, mantenendo il punteggio invariato. Negli istanti finali del primo tempo, la Norvegia sfiora il vantaggio: Haaland, dopo un contrasto con Marquinhos, serve Odegaard, il cui tiro viene parato da Alisson. Si va al riposo sullo 0-0, con entrambe le squadre che hanno avuto occasioni per sbloccare il risultato.

La ripresa inizia con il botto: al 13′ Endrick, appena entrato, si trova davanti alla porta grazie a un assist delizioso di Vinicius, ma sciupa l’occasione calciando a lato. Quattro minuti dopo, Nyland si esibisce in una parata a dir poco acrobatica su un tiro di Rayan. La partita si sblocca finalmente al 34′: Schjelderup, approfittando di un attimo di distrazione della difesa brasiliana, mette un cross preciso al centro dell’area. Haaland, abile nel salto, infila Alisson, portando la Norvegia sull’1-0.

L’inedito vantaggio scatena l’entusiasmo dei norvegesi, ma il Brasile non si arrende. Ajer avrà un colpo di fortuna quando Nyland compie un intervento incredibile, evitando così un’autorete che avrebbe potuto riaprire il match. La Norvegia continua a premere e al 45′ Haaland chiude definitivamente i conti: servito nuovamente da Schjelderup, il bomber scaglia un sinistro imprendibile che si infila nell’angolino lontano.

Negli istanti finali, un ultimo colpo di scena: Ostigard, neoentrato, commette fallo su Casemiro e l’arbitro assegna un calcio di rigore. Neymar, in quella che potrebbe essere la sua ultima presenza ai Mondiali con la maglia verdeoro, spiazza Nyland e segna il 2-1. Nonostante il gol di consolazione, il fischio finale arriva poco dopo, sancendo il trionfo della Norvegia e l’eliminazione di uno dei giganti del calcio mondiale.

Prospettive Future e Reazioni Post-Partita

Questo risultato segna un pasaggio cruciale nella storia del calcio norvegese. I giocatori e gli allenatori esprimono la loro gioia per una vittoria che rinnova la speranza nel calcio nazionale. “Abbiamo dimostrato di avere la stoffa per competere ai massimi livelli”, ha dichiarato il ct Solbakken, visibilmente emozionato. Dal canto suo, Haaland ha preferito restare umile, affermando che “la squadra ha lavorato duramente e questa vittoria è il risultato degli sforzi collettivi”.

Il Brasile, invece, dovrà affrontare una fase di introspezione dopo un’eliminazione così precoce. Ancelotti ha riconosciuto i meriti degli avversari, ma ha anche espresso delusione per le opportunità mancate. La squadra verdeoro, storicamente una delle più forti, dovrà ristrutturare e pianificare per i futuri tornei.

L’attenzione ora si sposterà sui quarti di finale, dove la Norvegia spera di continuare la sua avventura. Con un Haaland in forma e un Nyland impenetrabile tra i pali, i norvegesi hanno tutte le carte in regola per sorprendere ancora. Sarà interessante vedere se il paese scandinavo potrà continuare a scrivere la propria storia nel grande palcoscenico del calcio mondiale.

Fonti: FIFA.com, UEFA.com

FONTE ITALPRESS

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