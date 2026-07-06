Sinner avanza ai quarti di Wimbledon, supera il giapponese Mochizuki con determinazione.

Jannik Sinner Avanza ai Quarti di Wimbledon 2026

Londra, 4 Luglio 2026 – Jannik Sinner, il tennista italiano attualmente numero uno al mondo, ha conquistato un posto nei quarti di finale del torneo di Wimbledon 2026. Dopo una prestazione solida, l’azzurro ha eliminato il giapponese Shintaro Mochizuki, attualmente in 151ª posizione nella classifica ATP, con un punteggio di 6-3, 7-6 (0), 6-3 in una sfida durata due ore e 24 minuti. Questo risultato segna la quinta volta consecutiva che Sinner raggiunge i quarti di finale ai Championships.

Sinner, 24 anni, continua a dimostrare la sua determinazione nella difesa del titolo conquistato nel 2025, battendo in finale il giovane prodigio Carlos Alcaraz. Ai quarti, l’azzurro affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, attualmente in 74ª posizione nella classifica ATP. Struff ha raggiunto questa fase del torneo rimontando un svantaggio di due set contro Hubert Hurkacz, il quale si è ritirato per un infortunio alla schiena durante l’ultimo set.

Percorso Impegnativo e Strategia di Gioco

Nel post-partita, Sinner ha commentato la sfida contro Mochizuki, evidenziando come fosse la prima volta che si confrontava con lui e come fosse necessario rimanere concentrato e svolgere al meglio i punti decisivi. “Mochizuki ha fatto un grande percorso dalle qualificazioni e gli auguro il meglio. È un giocatore difficile, specialmente su questa superficie”, ha dichiarato Sinner, mostrando rispetto per il suo avversario.

Guardando al prossimo incontro, il tennista altoatesino ha riconosciuto le capacità di Struff: “È un giocatore molto aggressivo e un grande servitore. Ma adesso dovrò concentrarmi sul riposo e sulla preparazione per il match”, ha aggiunto. Sinner si è confrontato con Struff in tre occasioni nel 2024, vincendo tutte e tre le sfide, inclusi i rinomati tornei Masters 1000 a Indian Wells e Monte-Carlo, oltre all’ATP 500 a Halle.

La rivalità tra Sinner e Struff promette di riservare emozioni intense, considerando che l’italiano ha dimostrato la sua superiorità nei precedenti incontri. Tuttavia, l’avversario è noto per la sua forza e tenacia, rendendo ogni match una sfida aperta.

Prospettive e Obiettivi per il Torneo

L’approccio di Sinner alla competizione è quello di affrontare ogni partita come una nuova opportunità di crescita e miglioramento. La pressione di essere il campione in carica aggiunge un livello di intensità, ma Sinner sembra gestire bene le aspettative, puntando a progredire sempre di più nel torneo.

Con un gioco in continua evoluzione e l’esperienza maturata nei tornei precedenti, Sinner è determinato a mantenere alta la concentrazione e il focus nei prossimi match. Il suo atteggiamento positivo e la voglia di competere dimostrano la sua mentalità vincente, fondamentale per affrontare sfide di questo calibro.

Il tennis mondiale è in attesa di vedere come si evolverà il cammino di Sinner a Wimbledon, un torneo che rappresenta uno dei pinnacoli dello sport. Sintonizzatevi per seguire il suo viaggio e vedere se l’azzurro riuscirà a difendere il suo titolo.

In attesa del match contro Struff, i fan di Sinner e gli appassionati di tennis sono pronti a vivere un’altra emozionante giornata nel celebre All-England Club.

Fonti: ITALPRESS, ATP Tour.

FONTE ITALPRESS

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