SKY – Natan-Napoli, il calciatore atteso in Italia. Spunta un indizio social

Natan, è vicino a trasferirsi al Napoli. L’accordo è stato raggiunto con il Bragantino e le visite mediche sono in programma.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli ha colpito ancora, assicurandosi il servizio di uno dei talenti più promettenti del calcio brasiliano. Natan al Napoli è ora una realtà, con il club partenopeo che ha raggiunto un accordo con il Bragantino per il giovane difensore centrale.

Natan al Napoli: Un Profilo in Crescita

Natan, nato nel 2001, è un calciatore dall’importante fisicità e un mancino interessante. Gioca sulla centrosinistra, proprio ciò che serve a Rudi Garcia in questo momento. L’ex Flamengo oggi rappresenta un obiettivo concreto del Napoli, in contatto con il Bragantino per trovare l’accordo quanto prima.

Dettagli dell’Accordo

Secondo SkySport, l’operazione procede speditamente, con un ottimismo crescente per la chiusura dell’accordo a circa 10-12 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. La dirigenza del Napoli, campione d’Italia, sta perfezionando l’operazione, con l’intenzione di farlo arrivare in Italia quanto prima per conoscere i nuovi compagni e l’allenatore Garcia.

Le Prossime Mosse

Se tutto dovesse procedere secondo i piani, Natan svolgerebbe le visite mediche tra domenica e lunedì e poi andrebbe subito in ritiro a Castel di Sangro. Il Napoli cerca di chiudere già nelle prossime 24-48 ore per consentire al brasiliano di sostenere le visite mediche e approdare a Castel di Sangro per gli ultimi giorni di ritiro a disposizione di Garcia.

Segnali Social

L’indizio social più recente viene dall’agenzia che cura gli interessi di Natan, la BRIO, e dalla sorella del calciatore, che hanno iniziato a seguire su Instagram la SSC Napoli.