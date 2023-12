Napoli due nomi per gennaio: Occhi su Vermereen e Lopez Munoz

Il Napoli punta su Arthur Vermereen dell’Anversa e Hernan Lopez Munoz del Godoy Cruz come possibili rinforzi per la squadra.

In vista della prossima sessione di mercato, il Napoli sta esplorando nuove opportunità, con particolare attenzione su Arthur Vermereen, la stella emergente dell’Anversa, e Hernan Lopez Munoz, un promettente giocatore argentino.

Vermereen, il Nuovo Obiettivo del Napoli

Arthur Vermereen, difensore centrale dell’Anversa che può agire anche come mediano, è diventato un obiettivo primario per il Napoli. Il giocatore, classe 2005, si è distinto per le sue prestazioni eccezionali sia nel club che a livello internazionale con la Nazionale belga, nonostante la sua giovane età.

La Sfida per il Napoli

Secondo TMW, Vermereen è seguito da diversi club europei, tra cui Barcellona e Arsenal, con quest’ultimo pronto a offrire circa 15 milioni. L’Anversa valuta il giocatore 25 milioni, una cifra che il Napoli dovrà considerare per assicurarsi il talento già a gennaio.

Napoli su Lopez Munoz, un Legame con Maradona

Oltre a Vermereen, il Napoli ha puntato i riflettori su Hernan Lopez Munoz, un versatile attaccante del Godoy Cruz. Lopez Munoz, 23 anni, è dotato di una tecnica raffinata e ha un legame familiare con Diego Armando Maradona, essendo suo pronipote.

Una Strategia di Mercato Attenta

Il Napoli continua a monitorare talenti in Sudamerica, una regione nota per i suoi giovani promettenti. Gli scout azzurri stanno seguendo da vicino le prestazioni di Lopez Munoz per valutare una futura trattativa.

Questi movimenti sul mercato dimostrano la strategia del Napoli nell’identificare e investire in giovani talenti, un approccio che potrebbe portare freschezza e nuove energie nella squadra.