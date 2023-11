Napoli-Union Berlino, le probabili formazioni: Natan in difesa, Lindstrom parte dalla panchina

Le probabili formazioni di Napoli-Union Berlino: il mister Rudi Garcia ha deciso di lasciare Jesper Lindstrom in panchina.

CALCIO NAPOLI. Nel match di questa sera valido per la quarta giornata della Champions League contro l’Union Berlino, Jesper Lindstrom non sarà presente in campo sin dal primo minuto. Nonostante le speranze dei tifosi di vederlo in azione fin dall’inizio, il calciatore danese si accomoderà nuovamente in panchina. La decisione è stata confermata da Il Mattino, che ha riportato le scelte dell’allenatore del Napoli, Garcia.

Le probabili formazioni di Napoli-Union Berlino: Garcia ha fatto la sua scelta su Lindstrom

Contrariamente alle aspettative di un possibile turnover, Garcia sembra aver scelto una formazione consolidata, confermando l’undici iniziale che mira a ottenere una vittoria fondamentale per garantire un posto agli ottavi di finale della Champions League. Il tridente offensivo sarà composto da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia, mentre Lindstrom inizierà la partita dalla panchina.

La formazione del Napoli (4-3-3) vedrà Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui in difesa; Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo; Politano, Raspadori e Kvaratskhelia in attacco, con Garcia alla guida della squadra.

Dall’altro lato, l’Union Berlino (3-5-2) risponderà con Ronnow tra i pali; Knoche, Bonucci e Diogo Leite in difesa; Trimmel, Khedira, Kral, Laidouni e Aaronson a centrocampo; Fofana e Becker in attacco, sotto la direzione di Fischer.

Nonostante l’assenza di Lindstrom dal primo minuto, i tifosi del Napoli possono aspettarsi una partita avvincente e sperano che la squadra riesca a ottenere una vittoria che li avvicinerà agli ambiti ottavi di finale nella competizione più prestigiosa d’Europa.