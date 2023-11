Osimhen di ritorno a Napoli: domani sarà in tribuna per la sfida con l’Union Berlino

Il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, tornerà a supportare la squadra con la sua presenza domani in tribuna nella sfida con l’Union Berlino.

CALCIO NAPOLI. L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è pronto a fare ritorno a Castel Volturno dopo un breve periodo trascorso in Nigeria per risolvere delicati affari familiari. Il giocatore è atteso domani in città e sarà presente in tribuna allo Stadio Maradona per sostenere i suoi compagni di squadra nella partita di Champions League contro l’Union Berlino.

Osimhen, un rientro tanto atteso a Napoli

Osimhen, reduce da questioni familiari che hanno richiesto la sua presenza in Nigeria, farà il suo ritorno a Castel Volturno per riprendere il programma di recupero. Il giocatore è stato coinvolto in una controversia legata al trasferimento dal Lille al Napoli, con il marito della sorella del calciatore che lamentava un mancato pagamento di alcune commissioni.

Nonostante questi ostacoli, Osimhen è determinato a tornare in campo il prima possibile. Il tecnico Rudi Garcia è fiducioso nel riavere l’attaccante a disposizione quanto prima per le prossime sfide del Napoli. Secondo le parole di Manuel Parlato, giornalista ed inviato di Sportitalia da Napoli, “Osimhen tornerà in città domani e sarà presente in tribuna allo Stadio Maradona per assistere alla partita. Questa è già una buona notizia per la squadra e i tifosi del Napoli.”