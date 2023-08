Dalla Francia: Il Napoli su Todibo per la difesa. La richiesta del Nizza

Secondo Rmc Sport, il Napoli sta valutando il profilo di Jean-Clair Todibo del Nizza per rinforzare la difesa. Il club francese chiede però 30 milioni.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è ancora alla ricerca di un difensore centrale per sostituire Kim Min Jae. Secondo quanto riportato da Rmc Sport, nel mirino degli azzurri sarebbe tornato Jean-Clair Todibo, calciatore del Nizza già seguito in passato dal club partenopeo.

Il Napoli Ritorna su Todibo



A distanza di qualche anno dall’ultima volta, il nome di Todibo ritorna alla ribalta per il Napoli. Come riportato da Rmc Sport, il club azzurro è tra le squadre pronte a fare una mossa per il difensore se il Nizza dovesse mostrare disponibilità alla cessione.

Il Nizza, però, ha fissato un prezzo elevato per Todibo, chiedendo almeno 30 milioni di euro per il suo trasferimento. Questo ostacolo potrebbe essere un problema per il Napoli, ma la situazione potrebbe essere complicata dalla volontà dello stesso Todibo.

La Corsa si Intensifica

Il Napoli non è l’unico club interessato a Todibo. Squadre come Paris Saint Germain, Newcastle, West Ham e Aston Villa hanno già mostrato interesse nell’ultimo mese e potrebbero unirsi alla corsa, rendendo la competizione per il difensore ancora più accesa.

Todibo, che ha mostrato le sue capacità con il Nizza, potrebbe essere attratto dall’idea di una nuova sfida. La sua volontà di chiedere la cessione potrebbe giocare un ruolo chiave nel determinare il suo futuro.