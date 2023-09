Il Napoli comincia a rimediare, si rilancia in classifica e vola a 14 punti – FOTO

Il Napoli vince a Lecce e si porta in classifica a 14 punti: gli azzurri salgono al terzo posto, a -1 da Inter e Milan.

La settima giornata di Serie A si è aperta con una spettacolare vittoria del Napoli contro il Lecce al Via del Mare, con il risultato di 4-0. La squadra di Garcia ha continuato a mostrare la sua forma, segnando altri quattro gol dopo la vittoria contro l’Udinese nel turno infrasettimanale.

Il Napoli ha preso il controllo della partita fin dai primi minuti, con Ostigard che ha aperto le marcature dopo soli quindici minuti dal fischio d’inizio. Nonostante i tentativi del Lecce, incluso un pericoloso colpo di testa di Pongracic vicino al pareggio, il Napoli ha mantenuto il vantaggio.

Nel secondo tempo, il Napoli ha continuato a premere sull’acceleratore e il neo entrato Osimhen ha subito raddoppiato il vantaggio con un gol di gran classe.

Nel finale della partita, Gaetano, subentrato dalla panchina, ha siglato il terzo gol per il Napoli. E per chiudere in bellezza, Politano ha trasformato un rigore nel recupero, portando il punteggio finale sul 4-0 a favore del Napoli.

Una vittoria che rilancia il Napoli in classifica: