Napoli su Trai Hume, il gioiello del Sunderland conteso alle big inglesi

Trai Hume nel mirino del Napoli. Il talentuoso difensore nordirlandese classe 2001 ha attirato gli scout azzurri.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli sembrerebbe essersi inserito nella corsa per assicurarsi le prestazioni di Trai Hume, talentuoso difensore del Sunderland e della nazionale nordirlandese. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Belfast Telegraph, gli azzurri avrebbero messo gli occhi sul 22enne insieme ad alcuni tra i più importanti club della Premier League.

La concorrenza inglese

Aston Villa, Bournemouth, Leeds United e Leicester City sono i club di Premier indicati come contendenti al Napoli per il cartellino di Hume. Un’accesa competizione internazionale a testimonianza dello spiccato potenziale del ragazzo.

Un futuro radioso

Le prestazioni sempre più convincenti fornite dal giovane difensore con la maglia del Sunderland non sono passate inosservate agli addetti ai lavori. Gli scout dei vari top club lo avrebbero inserito nei rispettivi taccuini come uno dei prospetti più interessanti da seguire in vista della prossima finestra di mercato.

Solidità difensiva e grande personalità

Ciò che avrebbe attirato l’attenzione delle big su Hume sarebbe la sua grande solidità difensiva, unita ad una personalità di sicuro affidamento per un ragazzo della sua età. Doti che lo hanno reso un perno imprescindibile anche per la nazionale dell’Irlanda del Nord.

Futuro in un grande club

Il Belfast Telegraph non ha dubbi: qualunque sarà la prossima destinazione di Trai Hume, lo attende comunque un futuro da grande protagonista. Il talentuoso difensore sembra ormai prossimo al grande salto in un top club, con il Napoli pronto a dargli l’occasione di misurarsi nell’eccellenza del palcoscenico europeo.

Insomma, il casting di mercato è già entrato nel vivo per questo diamante grezzo costantemente apprezzato da alcuni tra i migliori scout del Vecchio Continente. Il Napoli ci prova, ma l’agguerrita concorrenza inglese non renderà certo semplice l’assalto al baby talento di Sunderland.