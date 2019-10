Retroscena su Di Lorenzo, fu acqustato da De Laurentiis mentre giocava...

Arriva un retroscena su Di Lorenzo, il terzino del Napoli fu acquistato da De Laurentiis mentre giocava Empoli-Tornino.



Spunta un simpatico retroscena su Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli è la vera rivelazione della serie A. Di Lorenzo ha colpito tutti per le qualità tecniche e per la duttilità, Ancelotti, a causa degli infortuni di Maksimovic e Manolas, contro il Brescia, lo ha sistemato come centrale di difesa al fianco di Luperto. Il classe ’96 si è integrato subito con il gruppo azzurro diventando titolare inamovibile.

Il quotidiano il Mattino ha dedicato un focus al terzino azzurro, in particolare ha svelato un curioso retroscena su Di Lorenzo e De Laurentiis.

I fatti risalgono al 19 maggio quando Di Lorenzo vestiva, appunto, ancora la maglia dell’Empoli. Il terzino era in campo per la sfida contro il Torino e in quel momento il presidente del Napoli De Laurentiis si trovava davanti alla tv per guardare il match.

Secondo il quotidiano partenopeo, il ds Giuntoli aveva parlato del ragazzo col patron che subito ha voluto vedere di persona il giocatore. Proprio in quel match, Di Lorenzo fu autore di una grande partita segnando pure una rete nel 4-1 finale dei suoi. In quel preciso momento, De Laurentiis, con la partita ancora in corso, contatta l’agente del terzino e in un paio di minuti conclude l’affare. Con ancora la maglia dell’Empoli, Di Lorenzo poteva già considerarsi un calciatore del Napoli.