Napoli, via Solimena diventa via Osimhen: l’iniziativa dei tifosi azzurri

La passione per il calcio a Napoli si fa strada anche nelle vie della città dove i tifosi azzurri hanno deciso di dedicare una strada a Victor Osimhen in vista del decisivo confronto di Champions League. Ecco come è nata l’iniziativa e cosa c’è da sapere.

A Napoli l’entusiasmo per la squadra azzurra sta portando a cambiamenti anche nelle strade della città. I tifosi napoletani hanno deciso di onorare l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, modificando il nome di una famosa arteria del Vomero: via Solimena è diventata via Osimhen. Questa iniziativa dimostra quanto sia forte la passione per il calcio a Napoli soprattutto ora che la squadra di Spalletti è sempre più vicina alla conquista del terzo scudetto. In attesa del decisivo confronto di Champions League di martedì contro il Milan, il Maradona si prevede gremito di tifosi pronti ad incitare la squadra verso la vittoria ed il passaggio del turno dopo aver già scritto la storia partenopea con l’approdo ai quarti. La “manina” dei tifosi napoletani ha saputo attirare l’attenzione dei media e dei curiosi, dimostrando ancora una volta che il tifo azzurro è una vera e propria religione. Grazie all’iniziativa il nome di Victor Osimhen rimarrà impresso nella memoria dei napoletani per lungo tempo.