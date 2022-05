Napoli, si accende la pista Berardi: le richieste del Sassuolo

Il calciomercato del Napoli registra una impennata per la trattativa che porta a Domenico Berardi del Sassuolo. Non è un mistero che il club azzurro voglia prendere in considerazione la possibilità di acquistare il talento del Sassuolo che a 27 anni ha necessità di fare quel famoso salto di qualità oramai da tempo. Autore di 120 gol in neroverde, di cui 15 messi a segno questa stagione, Berardi è uno dei giocatori italiani più ambiti in circolazione.

Secondo le ultime notizie, date da più fonti, pare che il Napoli si stia interessando ancora più seriamente a Berardi. Gli azzurri hanno già preso Kvaratskhelia e Olivera, confermando il riscatto di Anguissa, ma De Laurentiis pare pronto anche ad un colpo ad effetto. Berardi a Napoli andrebbe a rinforzare il pacchetto degli esterni, che può perdere pure Matteo Politano. L’ex giocatore dell’Inter può essere venduto per circa 20 milioni di euro, ma ci sono anche altri giocatori in uscita. C’è da fare i conti anche con le richieste del Sassuolo che valuta il cartellino di Berardi almeno 40 milioni di euro. Il giocatore ha un contratto fino al 2024, ma questa sembra la stagione giusta per dire addio al Sassuolo e provare uno step di crescita, confrontandosi anche in Champions League. L’interesse del Napoli è concreto, ma la trattativa non è semplice da chiudere, soprattutto perché il Sassuolo cercherà di ricavare quanto più possibile dalla cessione di Berardi. Anche l’ingaggio di Berardi è favorevole al Napoli, dato che ora guadagna 1,8 milioni di euro a stagione ed in azzurro potrebbe anche raddoppiare lo stipendio a stagione.