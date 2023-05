Blitz a Napoli: sequestrate migliaia di maglie azzurre con marchi contraffatti

Sequestrate maglie che riproducevano noti brand come Armani o Lete. Scoperto un laboratorio in cui venivano riprodotti marchi famosi.

Napoli, 27 maggio 2023 – Nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia Locale Unità Operativa ambientale e investigativa, sono state sequestrate migliaia di magliette contraffatte raffiguranti il simbolo dello scudetto appena conquistato. Le maglie, che riproducevano marchi registrati di noti brand come Armani, linea EA7, MSC, Lete e Tim, sono stati scoperte in un’azione svoltasi nella giornata di ieri a San Giovanni a Teduccio. Un individuo con precedenti è stato denunciato per frode in commercio e contraffazione.

L’operazione, conosciuta come “Duchesca”, ha visto anche la scoperta di un laboratorio illegale in Vico IX Duchesca, dove venivano prodotti capi di abbigliamento contraffatti. Il laboratorio, ubicato al 4° piano di un appartamento, era attrezzato con macchine da cucire, una punzonatrice professionale e una grande quantità di materiali come bobine di cotone, etichette in stoffa e metallo, bottoni e borchie che riproducevano marchi famosi nel settore dell’alta moda. Non essendoci persone all’interno del laboratorio al momento dell’intervento, gli agenti hanno proceduto al sequestro penale dell’appartamento, nonché di 1500 capi di abbigliamento contraffatti e 200.000 tra etichette, marchi e loghi. Una Comunicazione di Notizia di Reato è stata inviata alla Procura della Repubblica.

Quest’ultimo sequestro si aggiunge ad altre recenti azioni volte a contrastare il mercato dei prodotti contraffatti legati al Napoli. Il mese scorso, la Guardia di Finanza ha sequestrato 18.000 capi di abbigliamento, completi di loghi ricamati e etichette, per un valore di mercato stimato in oltre 800.000 euro. Questi prodotti illegali erano destinati a mercati rionali, aree frequentate dai turisti e vicinanze dello stadio Maradona.