Napoli, scouting a lavoro: segnalati due talenti nel girone dell’Italia

La rete scouting del Napoli è a lavoro. Il club azzurro è sempre alla ricerca di giovani talenti, magari uno o due colpi da piazzare per farli crescere con calma. Aurelio De Laurentiis crede molto nei giovani e se deve fare un investimento per il cartellino di una giovane promessa ci pensa seriamente. Ecco perché non è da trascurare le piste che portano a Omeragic, calciatore che sfiderà l’Italia agli Europei. Mentre l’altro nome è quello di Leo Dubois. Ecco quanto scrive Il Mattino sul calciomercato del Napoli:

Sempre nel girone dell’Italia, occhio a un difensore centrale che in caso di addio (probabile) di Koulibaly, potrebbe essere più di un pensiero, Becir Omeragic, 19 anni in forza allo Zurigo e che vedremo contro Immobile e soci con la maglia della Svizzera mercoledì prossimo all’Olimpico. Sempre in difesa, lo scouting di Giuntoli ha

segnalato Leo Dubois, laterale destro, 37 presenze in Ligue 1 con il Lione quest’anno che difficilmente giocherà titolare con la Francia anche se per tutta la stagione Rudi Garcia è stato in concorrenza con De Sciglio.