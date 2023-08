Napoli-Sassuolo, Dionisi: “Vogliamo vincere contro i campioni d’Italia” poi conferma l’assenza di Berardi – VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, anticipa la sfida contro il Napoli e conferma che Domenico Berardi non sarà della partita.

CALCIO NAPOLI. Alessio Dionisi, il timoniere del Sassuolo, ha presentato la sfida di campionato contro il Napoli, guidato da mister Rudi Garcia. In conferenza stampa, Dionisi ha delineato la sua strategia e ha confermato l’assenza di una delle stelle della squadra, Domenico Berardi.

Napoli: Una Squadra da temere

“Credo che il Napoli, come tutte le squadre, debba giocare per trovare condizione e linee di passaggio. La squadra azzurra non è cambiata tanto, è a grandi linee la stessa della scorsa stagione. La forza del Napoli si è già vista nella prima partita. Domani dovremo difendere da squadra per riuscire a contenere i partenopei,” ha dichiarato Dionisi.

Obiettivo: Fare Risultato

Il tecnico del Sassuolo ha sottolineato l’importanza di affrontare il Napoli con la giusta mentalità: “Dobbiamo andare lì con la mente libera e dovremo essere più prestativi che con l’Atalanta: il nostro obiettivo è andare lì e fare risultato.”

Berardi Fuori dai Giochi

Un’altra notizia rilevante è l’assenza di Domenico Berardi, uno dei giocatori più influenti del Sassuolo. “Si è allenato con la squadra, ma non lo porteremo a Napoli vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima gara che affronteremo. Contro gli azzurri non era nelle condizioni ideali per offrire il suo solito contributo,” ha spiegato Dionisi.