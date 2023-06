Napoli-Sampdoria, presenza in dubbio per i due ex Quagliarella e Gabbiadini

A rischio la presenza dei due ex della gara, Gabbiadini e Quagliarella, nella sfida di domani contro il Napoli allo stadio Maradona.

Il Napoli si prepara all’ultima sfida di campionato con la Sampdoria, gara valida per la 38esima giornata di Serie A in programma domenica 4 giugno alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre continuano i loro consueti allenamenti in vista della gara con la squadra di Dejan Stankovic alle prese con qualche infortunio di troppo.

Nella seduta odierna condotta a Bogliasco in vista della sfida con i campioni d’Italia, tre blucerchiati hanno condotto sessioni differenziate per via di qualche problema muscolare: parliamo di Andrea Conti e due ex della gara Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella, mentre Emil Audero e Ignacio Pussetto continuano infine i rispettivi programmi di recupero.

I due sono in dubbio per Napoli-Sampdoria di domenica, ma faranno di tutto per esserci e riprovare l’adrenalina che una splendida cornice come il Maradona sa regalare. Appuntamento a domani al centro sportivo “Mugnaini” dove le condizioni dei giocatori nominati andranno nuovamente valutati.