Napoli-Salernitana, spunta un retroscena commovente sul gol di Olivera

Il gol di Olivera che ha illuso i tifosi del Napoli contro la Salernitana ha avuto un significato speciale per il difensore uruguaiano.

Mathias Olivera, il difensore uruguaiano del Napoli, ha regalato ai suoi compagni e ai tifosi azzurri un momento di puro estasi con il suo storico gol contro la Salernitana. Il colpo di testa vincente su calcio d’angolo ha portato il Napoli momentaneamente in vantaggio, scatenando l’esultanza di Olivera che ha celebrato il momento in modo molto particolare.

Ma c’è di più: l’uruguaiano ha da poco reso noto il sesso del suo bambino in arrivo insieme alla compagna Belen, con cui condivide una dolce attesa. La dedica del gol segnato alla Salernitana, quindi, non poteva che essere per la imminente new entry nella famiglia Olivera!

L’annuncio della gravidanza ha fatto impazzire i tifosi azzurri sui social, che non hanno potuto fare a meno di commentare e condividere la notizia. E chissà, magari questo gol non sarà l’unico dedicato alla sua bambina… Forza Olivera e forza Napoli!