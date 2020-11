Napoli, ritiro in Abruzzo: Pd e 5 Stelle attaccano Marsilio

Repubblica scrive della convenzione stipulata dalla Regione Abruzzo per 5 anni con il Napoli con budget da 6 milioni di euro.









E’ scontro in Abruzzo per la decisione della Regione di sottoscrivere una convenzione per ospitare il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro dal 2021 al 2025. Repubblica racconta di quanto sottoscritto nella convenzione con la società azzurra che riporta: “Nell’ambito delle attività finalizzate alla ripresa post Covid delle attività produttive e turistiche sul territorio di competenza, la Giunta Regionale dell’Abruzzo stanzia un milione e 220mila euro annui per gli esercizi 2021-2025 al Napoli Calcio“. Quanto sancito ha fatto scattare le polemiche, con il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci che dice: “Hanno utilizzato l’argomento dell’urgenza per legittimare una Convenzione del valore di 14 milioni di euro: non vale solo per i prossimi quattro anni, ma per i prossimi undici“. Mentre i consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno inviato gli atti alla Procura e all’Anac.

La decisione di vederci meglio sulla convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e il Napoli calcio, è stata presa perché “il Napoli è stato scelto senza alcun bando, nonostante si tratti di un impegno di spesa superiore ai 40mila euro e perché, a differenza di quanto avviene altrove, in Trentino soprattutto, dove i ritiri delle squadre di calcio vengono sovvenzionati per aiutare il turismo estivo, nel piano per la promozione territoriale dell’Abruzzo non si fa mai cenno al calcio. Il capitolo di spesa da cui la Regione ha attinto i fondi è quello riservato alle imprese locali“. Alle polemiche sulla presenza del Napoli in Abruzzo per i ritiri estivi ha risposto il presidente della Regione Marsilio: “Si trattava di fondi nella libera disponibilità della Regione, che arrivano dal rientro di prestiti fatti nell’ambito della programmazione Fas 2007-2013. Gli attacchi politici sono strumentali“.