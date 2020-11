Rafa Benitez testimonial di Napoli. Il tecnico spagnolo innamorato della Città partenopea e dei suoi tesori artistici.

In questi giorni di penitenza, tra Lockdown e sentenze pilotate, nella mente dei napoletani ritornano prepotenti le parole di Rafa Benitez. Lo spagnolo, come sottolinea arenapoli.it, oggi allenatore del Dalian di Hamsik in Cina, è stato uno degli allenatori più vincenti mai arrivati sulla panchina del Napoli.

Rafa Benitez, durante la sua esperienza da allenatore del Napoli dal 2013 al 2015, è stato testimonial di una campagna pubblicitaria straordinaria, per la città partenopea, che stava riprendendosi all’epoca dopo l’emergenza rifiuti che l’aveva colpita.

Indimenticabili le parole del tecnico, che furono un vero e proprio spot eccellente per le presenze degli stranieri in città, sul capoluogo partenopeo.

Ecco quanto evidenziò Rafa Benitez: “Napoli per me è una città straordinaria, che soddisfa in pieno le mie esigenze. Io sono un uomo di calcio, e Napoli è forse la città al mondo in cui il calcio si vive in maniera più intensa. Vengo da Liverpool, anche lì c’è un rapporto viscerale con la squadra che pensavo non fosse possibile trovare altrove. Ma a Napoli è forse superiore. Poi sono amante dell’arte. E Napoli da questo punto di vista è una miniera, ci sono cose straordinarie da vedere, forse neanche i napoletani sanno quanto è bella e quanto è ricca la loro città. Mi piacerebbe dare il mio piccolo contributo per far conoscere al mondo la vera immagine di Napoli“.