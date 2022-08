GAZZETTA: Napoli, Oggi si decide per Raspadori. Ricordate Locatelli?

Raspadori-Napoli, secondo la Gazzetta dello sport oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la conclusione della trattativa.

RASPADORI-NAPOLI. Non si sblocca il trasferimento di Giacomo Raspadori al Napoli e pensare che nello stesso periodo dello scorso anno, Carnevali cedeva locatelli alla Juventus in prestito biennale gratuito e opzione del riscatto a 25 milioni più dodici di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi nel campionato 2022/23. Una trattativa durata pochissimo per un giocatore che è era stato la rivelazione del campionato di serie A. Un prezzo di favore che al Napoli, Carnevali non vuole concedere.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la conclusione della trattativa:

“Nulla si è mosso fra Sassuolo e Napoli per Giacomo Raspadori. Lunedì sera, prima di giocare contro la Juventus, l’a.d. Carnevali aveva detto: «Giacomo è un grande professionista, ma è inutile nascondere che queste voci possono confondergli le idee. La trattativa prosegue. Il calciomercato dovrebbe terminare prima dell’inizio del campionato perché non c’è molta regolarità. Non è una cosa positiva e ne stiamo risentendo. Il Sassuolo se deve cedere lo fa a determinate condizioni. Comunque in un modo o nell’altro questa trattativa deve concludersi».

Già, intanto il giocatore e il suo agente, Tullio Tinti, spingono per la cessione, mentre il Napoli ha portato a 29 milioni la parte fissa. Dunque balla 1milione sul fisso e le clausole sui 5 di bonus.

Il Sassuolo ritiene che il valore dell’attaccante sia di 35 milioni e vuole bonus semplici. Il club azzurro è disposto a pagarli solo se il rendimento del giocatore sarà alto, da garantire risultati importanti per la squadra. Differenze non da poco, se qualcuno non farà un passo avanti (o indietro, questione di prospettive). Oggi potrebbe diventare il giorno decisivo”.